Вопрос с выплатой задолженности медикам будет решен, – председатель Харьковской ОГА

25 июля председатель Харьковской облгосадминистрации Айна Тимчук посетила КНП "Валковская центральная районная больница" и пообщалась с трудовым коллективом.

Основной темой встречи с медицинскими работниками стала ситуация с задержкой заработной платы в учреждении из-за невыплаты ковидных по апрель 2021 и снижения доходов медучреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

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"На следующей неделе у вас начнется выплата по задолженности, которая образовалась, в полном объеме. Я лично этот вопрос беру на контроль", – сообщила медикам глава области Айна Тимчук.

Невыплата "ковидных" за апрель связана с тем, что Национальная служба здоровья Украины не имела возможности заключить контракт с больницей на апрель 2021 года через определенное несоответствие ресурсного обеспечения больницы четким требованиям службы. Но в условиях реальной эпидемической ситуации Волковыск центральная районная больница была приобщена к сети учреждений, которые оказывали помощь больным COVID-19.

Во время встречи с медиками по телефону пообщался министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что этот вопрос касается администрации медицинского учреждения.

"Относительно ковидниых выплат. Если больница не была законтрактована в апреле-мае, постановление Кабинета министров выделило для этих больниц 290 млн гривен. Если руководитель учреждения видит, что происходит, если бы какое-то недофинансирование, руководитель учреждения должен был бы обратиться в органы местного самоуправления и отработать этот вопрос с Нацслужбой здоровья Украины или Министерством здравоохранения. Нельзя доводить ситуацию до критической, когда работники не получают зарплату. Поверьте мне, на следующей неделе мы все вопросы, касающиеся больницы, закроем", - отметил Виктор Ляшко.

Представитель НСЗУ Дмитрий Кущ отметил, что уменьшение доходов медицинского учреждения произошло из-за неорганизованности введения электронных данных.

Вопрос по невыплате заработной платы работникам Валковской больницы постоянно контролировался руководством ОГА. Так, 20 июля заместитель председателя ОГА Михаил Черняк уже встречался с трудовым коллективом медицинского учреждения, на встрече присутствовало руководство Департамента здравоохранения ОГА, руководство местной общины, представители Северо-Восточного межрегионального департамента НСЗУ и коллектив больницы. Во время встречи был обсужден, в частности, вопрос небрежного менеджмента медицинского учреждения.

"Когда мы встречались, мы проговорили, что по Валковский больнице есть проблемные вопросы, и договорились, что должны провести соответствующую проверку всех дел: как использовались деньги, как они начислялись. В частности, почему не выплачивалась заработная плата работникам, но проводились расчеты по коммерческим сделкам", - говорит заместитель ОГА Михаил Черняк.

Глава областной администрации Айна Тимчук поручила организовать в больнице ежедневное дежурство НСЗУ и представителей Департамента здравоохранения ОГА для коммуникации с медперсоналом и решения насущных вопросов.

"Ежедневно мне лично докладывать, какие проблемные вопросы возникают. Необходимо коммуницировать с медиками. Также, если есть личные проблемы, организуем прием заявлений на выплату материальной помощи", - добавила Айна Тимчук.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что медики Харьковщины в течение часа блокировали движение на трассе общегосударственного значения, требуя выплатить им зарплату за несколько месяцев.