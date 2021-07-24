На Харьковщине медики перекрыли государственную трассу из-за долгов по зарплате

Работники Валковской районной больницы Харьковской области сегодня, 24 июля, вышли на акцию протеста из-за длительной невыплаты зарплаты. Об этом говорится в ответе отдела коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области на запрос Depo.Харьков.

По данным правоохранителей, акция началась в 14:00 и продолжалась час – до 15:00. Участие в протесте приняли около 150 человек, охрану порядка обеспечивали 24 полицейских.

Участники акции в течение часа блокировали движение по трассе Киев-Харьков-Довжанский.

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В полиции отметили, что акция протеста была мирной, участники требовали погасить долги по заработной плате работникам больницы.

Люди принесли плакаты с надписями "Спасем Валковскую больницу", "Уничтожению больницы – "нет!", "Сокращению медиков - "нет!", "Зарплата - без задержки", "Достойную зарплату медикам", – сообщает "Общественное".

"Вскоре будет три месяца, как мы не получаем зарплату, "ковидные" за апрель мы так и не получили. Теперь говорят, что наше руководство неправильно передавало сведения. У нас столько было больных! Реанимацию, как могли, расширяли, а теперь, получается, мы сидим без зарплаты", - отметила младшая медсестра одного из отделений больницы Валентина Шигапова.

По ее словам, медикам еженедельно обещают выплаты, но полностью деньги не выплатили до сих пор.

Директор больницы Богдан Носатов заявил, что деньги медикам выплатят на следующей неделе.

"НСЗУ заверила, что единственное, что они могут сделать - это просмотр амбулаторного пакета. Насколько мне известно, в пятницу состоялся селектор ОГА, господин Черняк (заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк - Ред.) сказал, что на следующей неделе задолженность будет погашена", - заверил Носатов.

По его данным, должны погасить долг за половину мая и июнь. Информацию о закрытии больницы он опроверг, но допустил сокращение персонала на 40-50%.

"Больницу никто не закроет, но чтобы уложиться в имеющееся финансирование, придется сокращать штатные единицы. Это не правильно, глупо, но, к сожалению, ситуация такова", – сказал руководитель учреждения.

К протестующим обратились районные и городские чиновники.

"По информации поступившей в Богодуховского районной государственной администрации, в течение следующей недели будут выплачены пакеты включая июль, которые придут на счета больницы и будут выплачены на заработную плату. Май, июнь, июль. За" ковидные "в апреле, сразу скажу, не обещаю, но эти, что я говорю, придут на больницу. В течение пяти дней", – сказал первый заместитель председателя Богодуховского РГА Юрий Кузуб.

По его данным, общий долг в больнице достигает 5,80 млн. грн.

Первая акция протеста медиков в Валках состоялась 17 июня. 18 июня работникам выплатили майский аванс. Проблемы с финансированием руководитель учреждения связывал с работой НСЗУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине выросли долги по зарплате. По состоянию на март этого года больше всего задолжали работодатели работникам промышленности и научной сферы. Более половины общей задолженности приходилось на Харьковскую и Донецкую области.