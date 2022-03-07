"Здесь 85-90%, менять некем. Нам всем врали!" Оккупанты начали осознавать правду о войне в Украине. Запись разговора

Большинство российских военных уже осознали, что они вторглись на территорию мирной Украины из-за тайных планов руководства Кремля, а не из-за необходимости "спасать" русскоязычных. В разговоре с мамой один из оккупантов заявил: он не верит, что выберется живым, а заменить его роту некем – поскольку до 90% войск уже на украинской территории.

Новый перехват телефонного звонка на своем Telegram-канале Pravda Gerashchenko опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко. "Это должен услышать каждый!" – заявил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Геращенко, до русских оккупантов начало доходить, что Владимир Путин "их тупо обманул". "Что их здесь ненавидит и желает смерти весь народ! Что мы их истребляли и будем истреблять, пока они не уберутся в свою немытую Россию!" – написал советник министра.

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Так, во время разговора с сыном-военным мама спросила: "Они нас да, ненавидят?"

"Я такого нигде не испытывал. Это пи**ец полнейший!" – ответил ей оккупант.

Он также сказал матери: "Ты меня никак не вытащишь... Не буду говорить, какими путями отсюда только увозят".

Женщина поинтересовалась, будут ли у российских солдат какие-нибудь замены. "Некем менять, 85-90% – все здесь", – ответил военный страны-агрессора.

Он также признался, что даже солдаты не понимают, для чего воюют с Украиной.

"Понимаешь, они врали всем! Мы здесь находимся – и цель не можем понять. Даже мы не знаем цель", – возмутился мужчина.

"Я даже, понимаешь, не могу представить себе такого: чтобы прийти в страну и – захотели – поменять одного на другого", – заявил оккупант, имея ввиду планы Кремля поменять президента Украины на подконтрольное РФ лицо.

"Не знаешь, что должно быть в голове! Думали, что нас здесь с цветами будут встречать – них*ра. Мы не находимся на территории своей Родины. Теперь вся страна превратилась как в Донбасс и Луганск. В 95-м году в Чечне и то было лучше", – заявил российский военный.

Как писал OBOZREVATEL:

ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. В то же время ВСУ героически защищают страну, а вот моральный дух противника – крайне низкий.

В отдельных регионах были зафиксированы случаи, когда оккупанты сами выбрасывали свои документы и пытались вернуться на территорию РФ.

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