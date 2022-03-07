РФ активизировала авиацию, но военные Путина выбрасывают документы и бегут домой – Генштаб

Российские военные планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. В то же время ВСУ героически защищают страну, а вот моральный дух противника – крайне низкий. В отдельных регионах были зафиксированы случаи, когда оккупанты сами выбрасывали свои документы и пытались вернуться на территорию РФ.

Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба Вооруженных сил Украины (по состоянию на 18:00 понедельника, 7 марта). Пресс-служба указала, что для воздушных операций Россия перебросила на территорию Беларуси авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов.

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Украинские воины продолжают вести оборонную операцию, продолжается охрана важных районов и путей передвижения, оборона Киева.

На территориях, приближенных к зоне боевых действий, проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны, в частности, вдоль нашей государственной границы.

Группировка Воздушных сил ВСУ осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушных нападений противника, противовоздушное прикрытие важных (критических) объектов Украины и группировок войск.

"Морально-психологическое состояние противника остается очень низким и имеет тенденцию к ухудшению", – отметили в Генштабе.

В населенном пункте Мила Киевской области подразделение из кадыровских наемников производит обстрелы мирного населения.

Группировка врага, действующая на отдельных направлениях у Конотопа и Ахтырки, потеряла до 50% личного состава. Для продолжения наступательных действий им требуется перегруппировка и пополнение запасов.

"Коварство оккупантов проявляется в тактике террора в отношении мирного населения, обстрелах гуманитарных конвоев, организованных украинскими властями, организацией пропагандистских конвоев и попытках легализации оккупационных властей на отдельных захваченных территориях", – отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Россию перестали поставлять наличный доллар и евро. В результате курс на бирже уже достиг уровня более 155 рублей за доллар. Наличная американская валюта стоит уже около 210 рублей за доллар.

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