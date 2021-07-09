Воины ВСУ показали мощных "боевых драконов". Фото

Воины Вооруженных сил Украины показали свои артиллерийские системы залпового огня, сравнив их с "боевыми драконами". Защитники страны подчеркнули: это мощное оружие всегда наготове.

Снимки своего вооружения опубликовала пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" в четверг, 8 июля. Отметим, что фотографии сделаны на фоне живописной природы и цветов.

Свой пост пресс-служба ОТГ сопроводила стихом (далее – на языке оригинала):

Коли вирує в серці Ураган

і оживають бойові дракони,

ця міць сталева –

як живий вулкан,

що причаївся десь напоготові.

Видео дня

Добавим, ОТГ "Север" – военный округ, составная часть Сухопутных войск ВСУ, созданный на базе Северного оперативного командования в соответствии с Директивой Министра обороны Украины от 20 апреля 2005 года.

Напомним: ранее расчеты зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" Вооруженных сил Украины отбили нападение авиации условного противника на колонну военной техники. Это произошло в рамках совместных батальонных тактических учений подразделений украинских войск, выполняющих задачи на админгранице со временно оккупированным Крымом. Работу реактивных систем залпового огня "Смерч" в ходе учений можно посмотреть в нашем материале.