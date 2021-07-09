Воины ВСУ показали мощных "боевых драконов". Фото
Воины Вооруженных сил Украины показали свои артиллерийские системы залпового огня, сравнив их с "боевыми драконами". Защитники страны подчеркнули: это мощное оружие всегда наготове.
Снимки своего вооружения опубликовала пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" в четверг, 8 июля. Отметим, что фотографии сделаны на фоне живописной природы и цветов.
Свой пост пресс-служба ОТГ сопроводила стихом (далее – на языке оригинала):
Коли вирує в серці Ураган
і оживають бойові дракони,
ця міць сталева –
як живий вулкан,
що причаївся десь напоготові.
Добавим, ОТГ "Север" – военный округ, составная часть Сухопутных войск ВСУ, созданный на базе Северного оперативного командования в соответствии с Директивой Министра обороны Украины от 20 апреля 2005 года.
Напомним: ранее расчеты зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" Вооруженных сил Украины отбили нападение авиации условного противника на колонну военной техники. Это произошло в рамках совместных батальонных тактических учений подразделений украинских войск, выполняющих задачи на админгранице со временно оккупированным Крымом. Работу реактивных систем залпового огня "Смерч" в ходе учений можно посмотреть в нашем материале.
Ранее OBOZREVATEL публиковал фоторепортаж того, как прошла морская фаза Sea Breeze-2021. Она стала финальной частью подготовительных мероприятий к активной фазе масштабных международных учений. В ее рамках состоялась отработка захвата корабля, тушения пожара на судне и других задач.
В первом блоке учебных элементов во время выхода в море участники Sea Breeze-2021 тренировались передавать грузы, буксировать аварийное судно и высаживать обзорные группы, формировать ордера кораблей, плавать в строю и прочее.
Нынешние учения являются самыми масштабными, к ним привлечено около 5000 военнослужащих из более чем 30 стран. Sea Breeze-2021 продлится до 10 июля.