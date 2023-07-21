Воины сняли реакцию на съемки сериалов за государственные средства: видео с фронта

В Украине разгорелся скандал из-за того, что на съемки сериала "СМТ Ингулец" из государственного бюджета выделили 33 миллиона гривен в разгар полномасштабной войны. В стороне не остались и украинские военные.

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Наши защитники записали видео с передовой, в котором показали свою реакцию на эту новость (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Они, как и большинство украинцев, считают, что целесообразнее было бы выделить эти средства на поддержку украинской армии.

"Я думаю, лучше бы эти средства выделили нам на лопаты, потому что мы весь день копаем двумя лопатами, лопаты не наши. А там вон ребята копают лопатами, которые скоро сотрутся. Нужны средства на новые лопаты", – сказал один из военнослужащих.

Другой воин своим ответом подколол тех украинцев, которые считают себя "вне политики" и не интересуются тем, что происходит в их государстве и на что тратятся бюджетные средства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На днях стало известно, что студия украинского телеведущего и продюсера Юрия Горбунова будет снимать драмедийный сериал "СМТ Ингулец". На портале государственных закупок Prozorro говорится, что на новый кинопроект выделили 33 млн гривен, что, по мнению многих, является нецелесообразным расходом во время войны.

– Горбунов на примере Охлобыстина объяснил, зачем снимает сериал за государственные деньги. Украинцы же упрекнули звезду, что защитникам Украины на передовой нужно оружие, авто и дроны, а не шутки.

– В обращении к украинцам 20 июля президент Владимир Зеленский сказал, что каждый проект, который можно реализовать за счет внебюджетных ресурсов, должен быть реализован именно так. А министр культуры Александр Ткаченко в тот же день подал в отставку "из-за волны недоразумения".

– Все детали скандала с сериалами и музеем, на которые решили потратить во время войны миллионы гривен, вы найдете в нашем материале.

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