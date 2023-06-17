Воевал в самых горячих точках: в боях за Украину погиб 29-летний защитник из Прикарпатья. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб воин из Ивано-Франковской области Михаил Балабан. Значительную часть всего времени службы в ВСУ он вместе с побратимами провел в самых горячих точках фронта.

Видео дня

Защитнику Украины было всего 29 лет. Об этом в Facebook сообщила поселковый глава Ланчина Надежда Данилюк (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Уроженец села Ланчин Михаил Балабан родился 8 октября 1993 года. Проходил службу в ВСУ во время войны против российских оккупантов. Воин с честью исполнил обязанность по защите своего государства и до последнего дыхания остался верен присяге, украинскому народу и государству.

"Сегодня наша громада в невыразимой скорби низко склоняет головы, чествуя павшего Героя. Выражаем соболезнования семье Михаила Балабана в этой непоправимой утрате… Ему навсегда останется 29", – говорится в сообщении.

Напомним, в боях с врагом на Запорожском направлении погиб воин Андрей Шмелев из Харьковской области. Он защищал Украину с начала полномасштабной войны, в свои 35 командовал штурмовой бригадой 23-й ОМБр.

Ранее сообщалось, что в боях под Бахмутом погиб воин ВСУ, фотограф Майдана Роман Черномаз. С началом полномасштабной войны журналист стал снайпером и защищал Украину в рядах батальона "Свобода".

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях против российской оккупационной армии погиб защитник из Тернопольской области Владислав Сливка. Военнослужащему было всего 23 года. Воин получил смертельное ранение в районе населенного пункта Берестово Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!