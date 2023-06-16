Ему навсегда будет 35: в боях за Украину погиб командир штурмовой бригады с Харьковщины. Фото

В боях с врагом на Запорожском направлении погиб воин Андрей Шмелев с Харьковской области. Он защищал Украину с начала полномасштабной войны, в свои 35-ть командовал штурмовой бригадой 23-й ОМБр.

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У него остались молодая жена, родители и сестра. Об этом говорится на Facebook-странице Беляевской тергромады (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"С безграничной скорбью сообщаем о потере нашего защитника Шмелева Андрея Эдуардовича, погибшего в бою сержанта", – говорится в сообщении.

В громаде рассказали, что Андрей родился 13 мая 1988 года. Он окончил Беляевскую среднюю школу, а затем учился в Первомайском ПТУ №29.

В ноябре 2006-го проходил срочную службу, во время которой получил звание сержанта – командира боевой машины пехоты. После и фактически до начала полномасштабной войны мужчина занимался своим любимым делом – делал мебель в Харькове.

Когда же в страну ворвался с оружием враг, Андрей вывез близких из-под обстрелов в Харьков в более безопасное место. Сам же пошел защищать свободу и независимость родной земли, потому что не смог стоять в стороне.

В ряды ВСУ Андрея Шмелева забрали 14 марта 2022-го. Воин ответственно выполнял все распоряжения руководства воинской части, а в январе прошел обучение, успешно подтвердив звание командира.

Защитник руководил штурмовой бригадой первого батальона 23-й отдельной механизированной бригады. В последние месяцы выполнял боевые задания в Донецкой и Запорожской областях.

"Там и перестало биться его доброе, огромное и любящее сердце. У Андрея остались любящие его родители, молодая жена и сестра", – отметили в Беляевской ОТГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях под Бахмутом погиб воин ВСУ, фотограф Майдана Роман Черномаз. С началом полномасштабной войны журналист стал снайпером и защищал Украину в рядах батальона "Свобода".

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