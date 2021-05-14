Был патриотом, после ранения вернулся на фронт: что известно о бойце, убитом россиянами на Донбассе

Украинские войска снова понесли потери на Донбассе. От пули снайпера в четверг, 13 мая, погиб 39-летний житель Черниговщины Павел Колесник. У мужчины осталась семья – жена и дочь, а также пожилые родители. На фронт Павел пошел еще во время первой волны мобилизации. Тогда он получил ранение, был контужен, но позже снова вернулся на восток.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Друзья и родные Павла Колесника не могут прийти в себя от трагического известия. Он защищал Украину с первого дня войны.

"Мы с ним были мобилизованы еще в первую волну. Служили в одной бригаде, но в разных подразделениях. Я только недавно узнал о том, что он погиб, и до сих пор в шоке", – говорит его друг и односельчанин Сергей.

В селе Новое Черниговской области Павел стал первым, кто не вернулся с войны живым. Ранее, защищая независимость Украины, он уже получал ранение, у него была контузия. Лечился мужчина в госпитале, потом некоторое время оставался "на гражданке".

"Он до войны еще был трактористом. Работал в колхозе, потом в частном предприятии. Когда вернулся, снова сел на трактор. Ну а через полтора-два года решил опять идти на фронт. Подписал контракт и ушел", – говорит еще один его товарищ по имени Руслан.

Он рассказывает, что Павел не был хвастливым человеком, хотя имел награды: "Как-то показал мне деревянный крестик – тот был весь изгрызен. Он тогда сказал, что раньше и молитв никаких не знал, но во время боя брал крестик в зубы, крепко прикусывал, и откуда-то сами по себе брались молитвы".

По словам Сергея, в мирное время Павел любил с друзьями бывать на рыбалке, а летом они часто ходили в лес за грибами. Также работали на стройке в Киеве, мужчина был хорошим специалистом.

Со своей супругой Леной Павел познакомился давно, они жили в соседних селах. Потом поженились, у них родилась дочка Ирина. Девушка уже закончила школу и учится в вузе. А жена работает поваром.

Одноклассник Александр Кульбако вспоминает, что в школе Павел учился, как и многие ребята, средне. Но увлекался лошадьми и любил возиться с тракторами.

"Крайний раз мы виделись с ним в 2020 году, он заезжал ко мне на дачу. Рассказывал о войне. Он не хвастался, а просто рассказывал. Говорил, что на войне далеко не со всеми командирами можно идти в разведку, а только с единицами. Называл даже фамилии, но я не помню сейчас. Говорил о каком-то майоре. Первый раз он на фронт пошел по мобилизации. А потом говорил, что много товарищей полегло на войне, да и сам он был патриотом. Поэтому решил еще раз пойти служить по контракту.

Рассказывал, что был ранен. И плохо спит. Он после первой мобилизации сильно изменился, стал серьезным, а в глазах появилась пустота какая-то… Хотя в школе был очень веселый, даже баламут. Мы, все одноклассники Паши, очень соболезнуем родным, он был хорошим парнем, очень жаль", – говорит Александр.

Также у Павла еще живы родители – мама и папа. Сейчас в селе Новое, где жил защитник Украины, готовятся к похоронам.