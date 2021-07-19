Военно-воздушные силы ВСУ массово покидают боевые летчики: названа причина

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Расследования
1 минута
523
За два года из ВВС ушли 140 летчиков-испытателей

За 2019-2020 годы из Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины уволилось около 140 летчиков-испытателей, а в 2021-м планируют уволиться еще около 40.

Об этом "Радио Свобода" рассказал представитель командования ВВС ВСУ Олег Гаврилко. Командование частично объясняет сложившуюся тенденцию внутренней конкуренцией с МВД из-за заработной платы.

"Приводят статистику, где доход в армии уступает и кадры перетекают в МВД", – говорится в материале журналистов.

По словам Гаврилко, в Министерстве обороны планируют повысить летчикам зарплату – этот вопрос уже рассмотрели в Генштабе, но на данный момент позитивного решения нет.

Видео дня

Кроме того, приблизительно 70% рабочего времени летчики тратят на работу с документами.

"Очень много письменной работы, которая не нужна. Летчик в среднем имеет налет 40-50 часов в год", – признался один из офицеров 831-й бригады тактической авиации (Миргород Полтавской области).

По его словам, рост в этом направлении есть, но при сравнении с другими странами и государствами-членами НАТО, где летчики летают намного больше, "это смешные цифры".

Как отмечает Deutsche Welle, согласно нормативам НАТО, у летчика должно быть не менее 180 часов налета в год, из которых 40 можно набрать на авиатренажере.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вооруженные силы Украины получили первый боевой беспилотник Bayraktar TB2 производства Турции. На данный момент проводятся окончательные испытания ударного комплекса.

УкраинаВооружениесамолетВооруженные силы Украиныармия