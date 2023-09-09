Военный учет женщин в Украине: можно ли будет выехать за границу с 1 октября

С 1 октября 2023 года гражданки Украины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, должны будут встать на военный учет в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). При этом женщины с другими специальностями, родственными военным делом, смогут стать на учет по собственному желанию.

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Стоит отметить, что ограничения на выезд за границу будут касаться не всех женщин, стоящих на военном учете, а только тех, кого мобилизуют. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, на гражданок Украины, которые будут поставлены на военный учет, никаких ограничений на выезд из страны распространятся не будет. Вениславский подчерукнул, что в Украине даже сейчас есть женщины, которые стоят на военном учете, и никаких ограничений в выезде за границу для них не предусмотрено.

"Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы, в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения", – заявил Вениславский.

Напомним, 7 октября 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в статью 1 закона "О воинской обязанности и военной службе" (регистр. №6482). Он устанавливает взятие женщин определенных профессий на воинский учет по их желанию.

Ранее сообщалось, что 3 сентября Министерство обороны Украины утвердило новое Расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Кроме того, упорядочено прохождение службы ограниченно пригодными.

Как писал OBOZREVATEL, ранее адвокат Марина Бекало объяснила, что взятию на военный учет подлежат пригодные по состоянию здоровья женщины в возрасте от 18 до 60 лет, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность.

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