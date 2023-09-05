Должны ли женщины с 1 октября становиться на военный учет в Украине: детальное разъяснение

В Украине с 1 октября 2023 года женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, должны регистрироваться в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Гражданки с другими специальностями, родственными военной, могут стать на учет по собственному желанию.

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Об этом ТСН рассказала адвокат Марина Бекало. Она подчеркнула, что речь идет только о взятии на учет, а не призыве на службу.

Взятию на военный учет подлежат пригодные по состоянию здоровья женщины в возрасте от 18-60 лет, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность.

Все другие пригодные по состоянию здоровья женщины указанного возраста, специальность и/или профессия которых родственна военно-учетной специальности, подлежат взятию на учет по их желанию.

Перечень таких профессий утвержден Приказом Министерства обороны Украины от 11.10.2021 № 313. Это юристы, психологи, ветеринары, бухгалтеры, программисты, менеджеры, работники банковской системы, секретари, фотографы и т.д.

"Если открыть указанный перечень, то женщины большинства профессий подлежат взятию на военный учет, но по их желанию", – отметила правозащитница.

Она рассказала, что для регистрации в ТЦК и СП необходимы такие документы:

– заявление о взятии на учет;

– паспорт или ID-карта;

– идентификационный номер;

– документ о получении специальности/профессии;

– справка с работы с указанием специальности, по которой женщина работает;

– свидетельство о рождении детей/документе об опеке;

– свидетельство о браке;

– фотографии 3х4.

Когда женщина приходит в ТЦК стать на военный учет, на нее заводят личное дело.

Далее ее направляют на медкомиссию, чтобы сделать вывод о пригодности/непригодности к военной службе. Осмотр должен провести хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог, а также гинеколог.

Беременные женщины и те, которые находятся в декретном отпуске, признаются непригодными к военной службе.

“Уже призванные во время мобилизации женщины военнослужащие имеют право на освобождение со службы по беременности (независимо от течения и срока) и в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста", – пояснила правозащитница Бекало.

Как писал OBOZREVATEL:

– 3 сентября Министерство обороны Украины утвердило новое Расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Кроме того, упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

– По "спорным" статьям пригодными будут признавать всех (статьи 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в). Список болезней, которые исключили из списка причин непригодности, можно найти по ссылке.

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