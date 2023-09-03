Ограниченно пригодные лица будут мобилизовать: какие изменения внесли в законодательство Украины

Министерство обороны Украины утвердило новое Расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Кроме того, упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402) внесены приказом Министерства обороны от 18 августа 2023 г. № 490. Они вступили в силу 25 августа. В тот же день вступили в силу и другие изменения, внесенные приказом № 456. Они предусматривают упрощение требований для службы в ДШВ и морской пехоты в особый период.

Следовательно, если раньше в пункте 20.4 Раздела III Положения определялось, что в военное время по статьям Расписания болезней, предусматривающих варианты – индивидуальную оценку пригодный или ограниченно пригодный к службе, ВЛК должен принимать постановление "пригодный к военной службе", за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.

Теперь слова и цифры "за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в" из Положения исключены, т.е. "спорными" пригодными статьями будут признавать всех.

Относительно ограниченно пригодных, то теперь одновременно с постановлением об ограниченной пригодности к военной службе ВЛК должно принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности (ВОС).

В случае признания военнослужащего непригодным к службе по военной специальности, командир части перед перемещением военнослужащего на другую должность может направить его на ВЛК для определения пригодности к службе по новой военной специальности.

Порядок прохождения службы военнослужащими, которые признаны ВЛК ограниченно пригодными, определяется Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, утвержденным Указом Президента от 10 декабря 2008 г. № 1153 и Инструкцией об организации выполнения Положения (приказ МОУ от 10 апреля 2009 г. № 1).

Примечательно, что хотя приказы №456 и №490 уже вступили в силу и обнародованы на портале Верховной Рады, в самом Положении (приказ №402) по состоянию на 2 сентября изменения на сайте еще не внесены, поэтому будьте внимательны, когда ищете информацию о ВЛК.

"Есть в наших нормативно-правовых документах сроки – подходящий или условно подходящий. Надо дать толкование, кто такой условно годный, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", – сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Так, приказом №490 Минобороны Украины:

По "спорным" пригодными статьями будут признавать всех (статьи 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в);

Ограниченно пригодные будут пригодны по конкретной военной специальности: ВЛК будет принимать соответствующее постановление;

Упрощены требования к здоровью для десантников и морпехов: часть военных, ранее признававшихся непригодными к службе в десанте, теперь пригодятся к такой службе.

Более подробно это выглядит следующим образом:

– 2-в – клинически излеченный туберкулез;

– 4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

– 5-в – бессимптомный ВИЧ;

– 13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

– 14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

– 17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;

– 21-в – медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;

– 22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируется разъяснить и урегулировать законодательные нормы по мобилизации ограниченно пригодных к военной службе. Решение будет принято по поручению Совета национальной безопасности и обороны.

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