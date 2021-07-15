ВСУ получили первый турецкий боевой беспилотник Bayraktar TB2. Фото

В Украину поставлен первый турецкий боевой беспилотник Bayraktar TB2. Он предназначен для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается в Facebook Министерства обороны Украины. Глава ведомства Андрей Таран отметил, что сейчас проводятся окончательные приемочные испытания ударного беспилотного комплекса в месте базирования (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Благодаря Bayraktar TB2 ВМС получат эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей.

Кроме того, беспилотник позволит поражать надводные и наземные объекты противника высокоточными средствами.

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Bayraktar TB2 – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании Baykar Makina.

БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки.

Может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые Bayraktar TB2 работал на востоке Украины 9 апреля. Тогда ударный беспилотник пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, после чего обратным маршрутом вернулся к точке вылета.

Также турецкие беспилотники привлекали к учениям воинов 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского ВСУ на одном из полигонов Ривненской области.