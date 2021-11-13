Прокуратура опровергла освобождение из-под стражи водителя, сбившего детей в Харькове

Вечером 13 ноября ряд СМИ и Telegram-каналов распространили информацию, что Дмитрия Лысенко, под действием наркотиков сбившего подростков в Харькове на пешеходном переходе, якобы выпустили под залог 340 тысяч грн. Однако спикер прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко сообщил, что подозреваемый в ДТП на проспекте Науки сегодня не выходил из-под стражи и находится в следственном изоляторе.

Об этом пишет "Суспільне Харьков". 12 ноября возможность внесения залога Лысенко предусмотрел суд, взяв его под стражу на два месяца.

Ранее и. о. главы Харьковской областной госадминистрации Александр Скакун в своем Facebook написал, что под такой залог "таких персонажей" выпускать нельзя. Он высказал мнение, что он должен быть "по меньшей мере те же 10 млн грн, которых изначально требовало обвинение".

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"Благодарен Харьковской областной прокуратуре за апелляционное обжалование, мягко говоря, странного решения судьи Киевского районного суда Натальи Бородиной. Уверен (и для этого имею основания), что под залог этот недочеловек не выйдет", – написал Скакун.

Напомним, авария произошла 11 ноября. Кроссовер Toyota Land Cruiser сбил на переходе 13-летних подростков – парня и девушку. Министр внутренних дел Денис Монастырский взял дело под личный контроль. Он пообещал, что виновник аварии будет отвечать перед законом.

Как показала позже экспертиза, водитель Land Cruiser был в состоянии наркотического опьянения. Он находился под влиянием метадона. 12 ноября ему сообщили о подозрении.

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