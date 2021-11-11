В Харькове водитель Land Cruiser сбил двоих детей на зебре: Монастырский взял дело на личный контроль. Видео 18+

В Харькове на проспекте Науки водитель кроссовера Toyota Land Cruiser сбил пешеходов на переходе. Пострадали парень и девушка.

Как сообщили OBOZREVATEL в правоохранительных органах, обоим пострадавшим по 13 лет. На записи с регистратора видно, как авто на скорости врезается в людей, а попавшего под колеса тащит за собой десятки метров (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пострадавшие с травмами лежали на проезжей части. Вскоре их забрала машина скорой помощи.

Собеседник OBOZREVATEL предположил, что по факту этого ДТП полицейские могут открыть уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если оно причинило тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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Наказывается лишением свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

Позже министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил в Facebook, что водитель Land Cruiser задержан и проходит тест на наркотики.

"Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Он ранее привлекался к ответственности по ст.309 Уголовного кодекса – незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда", – отметил глава МВД.

Он пообещал, что виновник аварии будет отвечать перед законом.

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По официальным данным Патрульной полиции Украины, за первые десять месяцев в стране произошло 154 480 ДТП. В результате этих аварий погибло 2 592 человека, а еще 24905 понадобилась медицинская помощь.

В октябре в стране было зафиксировано 16 599 автопроисшествий, в которых 340 человек погибли, еще 2615 получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 октября в Харькове 16-летний Николай Харьковский устроил смертельное ДТП на автомобиле Infiniti. В аварии погиб 58-летний водитель Chevrolet.

Пассажиры Infiniti до трагического события снимали на камеру огромную скорость, с которой мчался автомобиль. На этих кадрах водитель признался, что разогнал транспортное средство до 200 км/ч.

Примечательно, что после случившегося виновник ДТП вел себя вызывающе – кричал, что его "отмажут" от уголовной ответственности. Сестра одного из пострадавших также передала слова подростка, адресованные полицейским: "Да пошли вы все нах*й, меня отмажут, и я буду жить за границей".