Вода начала отходить: появились новые спутниковые фото подорванной Каховской ГЭС и окрестностей

В сети появились свежие спутниковые снимки Каховской гидроэлектростанции, которую 6 июня подорвали российские террористы. На них видно, что в близлежащих населенных пунктах вода уже отошла.

Видео дня

В частности, такая ситуация в пгт Казацкое, где расположен речной терминал "Нибулон" – раньше эта территория была захвачена. Соответствующие спутниковые снимки за 16 июня 2023 года, сделанные компанией Maxar, оказались в распоряжении программы журналистских расследований "Радио Свобода. Схемы".

На них также можно подробно увидеть уничтоженную дамбу.

Напомним, также Telegram-канал DeepState обнародовал спутниковые фото, на которых видны изменения, которые произошли в Херсоне между первым и десятым днем затопления. На кадрах показан район Корабел в Херсоне. Фото отражают состояние местности на третий день после подрыва – 9 июня, и через неделю – на десятый день, в пятницу 16 июня. Судя по ним, большая вода наконец отступает.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в украинском представительстве природоохранной организации Greenpeace сообщили, что из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС затоплены нефтеперерабатывающие заводы, автозаправочные станции, теплоэлектростанции и разнообразные склады – совокупно 32 объекта. В первые дни крушения утекло в воду не менее 150 тонн моторной смазки;

– как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, после подрыва оккупантами Каховской ГЭС определенные показатели воды в Днепре были выше нормы в 28 тысяч раз. Поэтому в реке ниже Каховской дамбы запрещено купаться, ловить рыбу, нельзя пить эту воду, поить скот – потому что потенциально это может привести к болезни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!