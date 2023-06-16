Большая вода отступает: как выглядит сейчас район Корабел в Херсоне. Спутниковые фото

Вода, затопившая Херсонщину из-за разрушения российскими оккупантами Каховской ГЭС, наконец-то отступает. На спутниковых снимках видно, какие изменения произошли в Херсоне между первым и десятым днем затоплением.

Видео дня

Telegram-канал DeepState обнародовал фото, сделанные спутником до взрыва дамбы и после теракта.

На кадрах показан район Корабел в Херсоне. Фото отражают состояние местности на третий день после подрыва – 9 июня, и через неделю – на десятый день, пятницу 16 июня.

Для сравнения приведено спутниковое фото этого района Харькова, сделанное еще до подрыва Каховской ГЭС.

На снимках видно как район менялся, а также то, что сейчас большая вода уже отступает.

Как сообщал OBOZREVATEL, по подсчетам Greenpeace, из-за подрыва Каховской ГЭС затоплены заводы, АЗС, теплоэлектростанции и склады – совокупно 32 объекта. В первые дни катастрофы утекло в воду не менее 150 тонн моторной смазки. Там, где вода сейчас отступает, также следует ожидать масштабного загрязнения продуктами нефтеперерабатывающей отрасли и промышленной и бытовой химии, предупредили в Greenpeace.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет, а западные лидеры один за другим назвали Россию ответственной за подрыв Каховской ГЭС и отметили, что "террористы не остановятся, если их не остановить".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!