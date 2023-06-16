Вода в Днепре загрязнена в 28 тыс. раз больше нормы: в Минздраве рассказали о последствиях подрыва Каховской ГЭС

После подрыва российскими войсками Каховской гидроэлектростанции определенные показатели воды в Днепре были выше нормы в 28 тысяч раз. Поэтому в реке ниже Каховской дамбы запрещено купаться, ловить рыбу, нельзя пить эту воду, поить скот – потому что потенциально это может привести к болезни.

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Также запрещено купание в Черном море на украинском побережье. Об этом в интервью "ВВС Украина" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что очистные сооружения на юге нашей страны перешли на экстренные режимы дезинфекции.

Усилен мониторинг качества воды в водопроводной сети, тесты проводятся в том числе на разных возбудителей болезней. Что касается холеры, то ни одного заболевшего по состоянию на 15 июня нет. В водоемах периодически обнаруживают холерные вибрионы (бактерии-возбудители), "как связанные с подтоплением, так и не связанные", сказал Ляшко.

"Сегодня тот тип холерного вибриона, который может вызвать вспышку инфекционных заболеваний, не зарегистрирован. Но настороженность есть. Потому что подтоплено большое количество канализационных сооружений, скотомогильников, выгребных ям. И если загрязненная вода попадет в сети водоснабжения, все это может привести к вспышкам острых кишечных инфекционных заболеваний, в том числе холеры", – предупредил министр.

Из-за подтопленных скотомогильников есть риск распространения сибирской язвы, хотя глава Минздрава характеризует его как низкий. Однако, подчеркнул он, вопрос в другом – будут ли люди придерживаться запрета на использование воды. Противоэпидемические нормы в такой ситуации играют решающую роль.

"Если споры, смытые водой, будут потихоньку уходить в море, риск низкий. Если будут нарушения, будут этой водой поить животных, прогноз будет другим", – сказал Ляшко.

Только привозной водой люди на пострадавших территориях будут вынуждены пользоваться по меньшей мере три месяца.

"Если нигде не будет нарушений санитарных норм, люди будут придерживаться рекомендаций, нам потенциально удастся пройти этот период без вспышек. Но риски этих вспышек огромны. Потому что соблюдать противоэпидемические условия, обработать пищевые продукты и другие вещи без питьевой воды в достаточном количестве проблематично", – заявил министр.

В целом последствия катастрофы еще только предстоит оценить. Террористический акт оккупантов на ГЭС огромный по своим масштабам, но сегодня, по потенциальному влиянию на здоровье людей, животных, это контролируемый процесс, сказал Ляшко.

Как писал OBOZREVATEL:

– Войска РФ подорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня, около 2:50. Президент Владимир Зеленский назвал устроенный оккупантами теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет.

– 15 июня одна из известнейших экоактивисток в мире Грета Тунберг приняла участие в акции перед зданием ООН в городе Бонн (Германия), которую проводили, чтобы еще больше привлечь внимание к преступлениям России в Украине.

– Активистка высмеяла роль Организации Объединенных Наций в ликвидации последствий подрыва ВС РФ Каховской ГЭС.

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