Из-за подрыва Каховской ГЭС затоплены 32 завода, АЗС, теплоэлектростанции и склады – Greenpeace

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС затоплены нефтеперерабатывающие заводы, автозаправочные станции, теплоэлектростанции и разнообразные склады – совокупно 32 объекта. В первые дни катастрофы утекло в воду не менее 150 тонн моторного масла.

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Об этом заявили в украинском представительстве природоохранной организации Greenpeace. В организации провели расследование на основе спутниковых данных и результат был неутешителен.

В Greenpeace подчеркнули, что разрушение дамбы может привести к дальнейшей утечке химикатов, нефти и бензина, которые используются в жилых, сельскохозяйственных, промышленных и коммерческих зонах, оказавшихся под водой.

Особенно сильное загрязнение может привести к затоплению промышленных зон, откуда химикаты будут смываться вниз по течению, загрязняя Черное море и прибрежные районы.

В результате доступ к чистой воде будет затруднен для многих людей.

Также будут огромные последствия для водных организмов в Днепре, что окажет негативное влияние на среду обитания рыб, птиц, земноводных и животных и загрязнит их ареал, подчеркнули в Greenpeace.

"Там, где вода сейчас отступает, нужно ожидать масштабного загрязнения продуктами нефтеперерабатывающей отрасли и промышленной и бытовой химии. Необходимо также исследовать загрязнение тяжелыми металлами. Почвы и водоемы могут быть непригодны для производства пищевых продуктов или как источники питьевой воды в течение многих лет, если их не контролировать и, при необходимости, не восстанавливать должным образом", – отметил химик Манфред Сантен из Greenpeace Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате подрыва Каховской ГЭС затопленными остаются 45 населенных пунктов, 28 из них расположены на правом берегу Днепра, еще 17 – на оккупированном левобережье Херсонщины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет, а западные лидеры один за другим назвали Россию ответственной за подрыв Каховской ГЭС и отметили, что "террористы не остановятся, если их не остановить".

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