Эколог ответил, решила ли снежная зима проблему Крыма с водой

Снежная зима поможет немного заполнить водохранилища в оккупированном Россией украинском Крыму, однако проблему это не решит.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил кандидат геолого-минералогических наук, российский независимый эксперт Юрий Медовар. Он считает, что для полуострова "этот год будет лучше, чем предыдущий".

"Есть серия маловодных и половодных лет. Если будет серия половодных лет, то агония Крыма без воды продлится за счет того, что какие-то запасы удастся сохранить после весеннего снеготаяния. Но это не решит проблему воды в Крыму", – сказал эксперт.

Он пояснил, что источников у оккупированного полуострова кроме Северо-Крымского канала нет.

"Все остальное – это чешуя, мелочь пузатая, так сказать. Проблема существовала и раньше, но Северо-Крымский канал давал 80% воды для полуострова, а 20% давали внутренние источники, такие как подземные и поверхностные воды", – отметил эколог.

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