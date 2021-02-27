Эколог ответил, решила ли снежная зима проблему Крыма с водой
Снежная зима поможет немного заполнить водохранилища в оккупированном Россией украинском Крыму, однако проблему это не решит.
Об этом в интервью "Апострофу" заявил кандидат геолого-минералогических наук, российский независимый эксперт Юрий Медовар. Он считает, что для полуострова "этот год будет лучше, чем предыдущий".
"Есть серия маловодных и половодных лет. Если будет серия половодных лет, то агония Крыма без воды продлится за счет того, что какие-то запасы удастся сохранить после весеннего снеготаяния. Но это не решит проблему воды в Крыму", – сказал эксперт.
Он пояснил, что источников у оккупированного полуострова кроме Северо-Крымского канала нет.
"Все остальное – это чешуя, мелочь пузатая, так сказать. Проблема существовала и раньше, но Северо-Крымский канал давал 80% воды для полуострова, а 20% давали внутренние источники, такие как подземные и поверхностные воды", – отметил эколог.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что около 33 тысяч российских военных, которых перебросили в оккупированный украинский Крым, используют в год около 2,6 миллиона кубометров воды. Это негативно влияет на обеспеченность местного населения.
За последний год на полуострове исчезли около десятка рек и многие другие водоемы.
В Ялте начали собирать подписи против строительства установки по опреснению морской воды. Жители аннексированного Крыма опасаются, что вода будет опасной для здоровья, и намерены обратиться к президенту страны-агрессора Владимиру Путину.