В Крыму десятки рек оказались на грани исчезновения. Карта

За последний год в оккупированном Россией Крыму исчезли около десятка рек. Многие другие водоемы тоже истощены.

Как сообщают "Крым.Реалии", стремительно высыхают источники воды в центре и на юго-западном побережье полуострова (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Среди утраченных – две горные реки: Альма, питавшая Партизанское водохранилище в Симферопольском районе, и Черная, наполнявшая водой Чернореченское водохранилище под Севастополем. В результате оба водохранилища перестали получать воду.

Прошлогодняя крымская жара полностью осушила реку Боса под Севастополем. Она была левым притоком реки Черной, но теперь вода в ней исчезла.

Не осталось и следа от реки Бага у села Новобобровское под Севастополем. Также исчезла река Лименка в Большой Ялте.

В Белогорском районе пересохла река Танасу – правый приток реки Биюк-Карасу, питающей Белогорское водохранилище.

Прекратила свое существование река Сарысу (с крымскотатарского "Желтая вода"), протекавшая через город Белогорск.

В октябре прошлого года в Крыму пересохла река Улу-Узень (с крымскотатарского – "Большая река"), которая впадала в Изобильненское водохранилище в Большой Ялте.

В конце января стало известно, что река Суук-Су, которая считается самой протяженной на Южном берегу Крыма, настолько обмелела, что перестала впадать в море, как это было ранее.

На грани высыхания оказалась вторая по полноводности в Байдарской долине река Узунджа – правый приток реки Черной.

Что станет с этими водоемами летом, напрямую зависит от крымской погоды. Поскольку именно она в последние годы регулирует количество пресной воды на полуострове.

Как сообщал OBOZREVATEL: