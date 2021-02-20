В Крыму десятки рек оказались на грани исчезновения. Карта
За последний год в оккупированном Россией Крыму исчезли около десятка рек. Многие другие водоемы тоже истощены.
Как сообщают "Крым.Реалии", стремительно высыхают источники воды в центре и на юго-западном побережье полуострова (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).
Среди утраченных – две горные реки: Альма, питавшая Партизанское водохранилище в Симферопольском районе, и Черная, наполнявшая водой Чернореченское водохранилище под Севастополем. В результате оба водохранилища перестали получать воду.
Прошлогодняя крымская жара полностью осушила реку Боса под Севастополем. Она была левым притоком реки Черной, но теперь вода в ней исчезла.
Не осталось и следа от реки Бага у села Новобобровское под Севастополем. Также исчезла река Лименка в Большой Ялте.
В Белогорском районе пересохла река Танасу – правый приток реки Биюк-Карасу, питающей Белогорское водохранилище.
Прекратила свое существование река Сарысу (с крымскотатарского "Желтая вода"), протекавшая через город Белогорск.
В октябре прошлого года в Крыму пересохла река Улу-Узень (с крымскотатарского – "Большая река"), которая впадала в Изобильненское водохранилище в Большой Ялте.
В конце января стало известно, что река Суук-Су, которая считается самой протяженной на Южном берегу Крыма, настолько обмелела, что перестала впадать в море, как это было ранее.
На грани высыхания оказалась вторая по полноводности в Байдарской долине река Узунджа – правый приток реки Черной.
Что станет с этими водоемами летом, напрямую зависит от крымской погоды. Поскольку именно она в последние годы регулирует количество пресной воды на полуострове.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Крыму сложилась катастрофическая ситуация с водоснабжением. При этом многие эксперты и политики, а также сами крымчане заявляют, что для населения воды вполне хватает, но Россия использует ее в военных целях.
Оккупанты потратили миллионы на выкачку воды из подземных источников, однако это не помогло решить проблему. По данным СМИ, их стратегия сводится к тому, чтобы забрать воду у одних регионов и отдать ее Симферополю, который остается в приоритете.
Стоимость проекта по опреснению морской воды в Ялте составляет 3,3 млрд рублей ($39 млн).