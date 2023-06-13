'Во всех городах Украины не должно быть света, воды и связи': россияне обрадовались ракетным ударам РФ по Кривому Рогу, где погибли мирные жители

Ночью российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину ракетами. В Кривом Роге захватчики попали в многоквартирный дом, в результате погибли мирные жители.

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Несмотря на это, россияне восхваляли атаку и требовали "добавки". Соответствующие комментарии появились в пропагандистских Telegram-каналах под сообщением об ударе в Кривом Роге.

Так, граждане страны-террориста обрадовались очередной бомбардировкой гражданской инфраструктуры Украины.

Фанаты Кремля восхваляли российских оккупантов и требовали продолжения атаки. Они также размечтались о том, что "во всех городах Украины не должно быть света, воды и связи".

Стоит отметить, что российские военные преступники ночью 13 июня нанесли удары по Кривому Рогу на Днепропетровщине, один из которых пришелся на многоквартирный дом. На местах прилетов вспыхнули пожары, шесть человек погибли и десятки пострадали.

Добавим: этой ночью также было громко в Днепре, в Харькове известно о двух прилетах, а вокруг Киева силы ПВО уничтожили все враждебные цели. По данным Генштаба ВСУ, в эту ночь РФ атаковала Украину 14 крылатыми ракетами Х-101/555 и четырьмя дронами-камикадзе Shahed-136/131. Защитники неба уничтожили 10 ракет и одного "Шахеда". А утром во время повторной воздушной атаки была уничтожена еще одна крылатая ракета РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время атаки ночью 19 мая оккупанты попали по частному промышленному предприятию в Кривом Роге. Там вспыхнули несколько зданий, пострадала 64-летняя женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.

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