Оккупанты ночью атаковали Киев крылатыми ракетами: силы ПВО уничтожили все вражеские цели

Защитники украинского неба ночью 13 июня сбили все воздушные цели, которыми Россия пыталась атаковать Киев. На подлете к столице были сбиты крылатые ракеты Х-101/555.

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Вражеская атака, предварительно, прошла без жертв и разрушений. О ее деталях рассказал начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко в Telegram-канале.

По его словам, крылатые ракеты российские оккупанты запускали стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря.

"Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала", – подчеркнул чиновник.

Он отметил, что данные оперативной сводки собираются и уточняются. Также поблагодарил Силы обороны за защиту неба.

"Верьте в Победу, поддерживайте ВСУ. Помогайте каждый день приближать мир в Украине после нашей Победы", – добавил Попко.

Напомним: во время воздушной тревоги ночью вторника в Киеве взрывы раздавались примерно с 03:45. В КМВА указывали на работу ПВО. В то же время известно о прилетах в Харькове, а также в Кривом Роге, где оккупанты попали в пятиэтажку – там есть жертвы.

По данным Генштаба ВСУ, российские террористы атаковали Украину 14 крылатыми ракетами Х-101/555 и четырьмя дронами-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства. Силы ПВО уничтожили 10 ракет и один "Шахед".

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ГУР Андрей Юсов предположил, что Киев стал для страны-агрессора России сакральной целью, поэтому столица часто подвергается ракетным обстрелам. В то же время тактику ударов по сравнению с зимой оккупанты изменили.

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