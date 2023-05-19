Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу, есть разрушение: пострадала женщина

Российские оккупационные войска ночью нанесли удар по Кривому Рогу. В городе раздались несколько взрывов, в результате которых пострадала женщина.

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Также из-за атаки захватчиков есть разрушение. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В частности, путинская армия попала по частному промышленному предприятию. Пострадавшей оказалась 64-летняя женщина. Ее госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Из-за прилета произошло существенное разрушение цехов, уничтоженное оборудование. Сразу несколько зданий вспыхнули. В одном из них спасатели до сих пор борются с огнем.

Кроме того, пожар возник и в четырехэтажном административном здании. По состоянию на утро его уже потушили. Легкие ранения получил также 45-летний мужчина. Он будет лечиться дома.

Стоит отметить, что в ночь на 19 мая государство-террорист Россия устроила очередную воздушную атаку по Украине. Взрывы раздались в Киеве, Кривом Роге, а также в Киевской, Черниговской, Николаевской и Хмельницкой областях. В регионах и столице сработали системы противовоздушной обороны.

Силы противовоздушной обороны Украины отразили десятую подряд с начала месяца массированную атаку России, которую она устроила ночью 19 мая. В небе над несколькими регионами защитники сбили три вражеских ракета и 16 ударных беспилотников.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время предварительной массированной атаки РФ на города Украины 18 мая силы ПВО сбили 29 из 30 крылатых ракет и четыре БПЛА. В то же время случились прилеты в Одессе и на Хмельнитчине, а в Киеве были повреждены из-за падения обломков.

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