Во все уголки России поехали гробы из Украины, в некоторые регионы – десятками, – Казанский. Фото
В российскую глубинку начали доезжать первые цинковые гробы с ликвидированными в Украине оккупантами. В некоторых регионах счет идет на десятки.
Об этом сообщил журналист Денис Казанский.
"Поехали цинковые гробы во все уголки России. В некоторые регионы - десятками", - написал он.
Чтобы убедиться в этом, говорит Казанский, достаточно посмотреть, что пишут сегодня региональные российские СМИ.
Так, о похоронах погибших оккупантов сообщают в Оренбурге, Елабуге, Башкирии, Пензе, Иркутске и других регионах.
В Краснодарском крае получили уже минимум 15 цинковых гробов, в Волгоградской области - минимум 10. О 10 погибших и 12 раненых в Ингушетии сообщали еще 28 февраля.
И этим регионам еще "повезло". Большинство российских матерей не дождутся своих сыновей-оккупантов домой даже мертвыми. Путинские войска с собой привезли мобильные крематории.
Их работу уже фиксируют в захваченных украинских городах.
Там, куда такую технику еще не доставили, к примеру, на админгранице с Крымом, российские оккупанты сжигают тела своих погибших по старинке.
Завалены телами окупантов и беларусские морги. Так, сотрудники морга в Мозыре рассказали, что трупы солдат гниют и воняют, их пытаются утилизировать.
Напомним, у брошенных в Украину оккупантов забрали жетоны, а убитых приказали вывозить ночью и хоронить в братских могилах. Это сделано в рамках приказа МО РФ.