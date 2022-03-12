Во все уголки России поехали гробы из Украины, в некоторые регионы – десятками, – Казанский. Фото

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В российскую глубинку начали доезжать первые цинковые гробы с ликвидированными в Украине оккупантами. В некоторых регионах счет идет на десятки.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

"Поехали цинковые гробы во все уголки России. В некоторые регионы - десятками", - написал он.

Чтобы убедиться в этом, говорит Казанский, достаточно посмотреть, что пишут сегодня региональные российские СМИ.

Так, о похоронах погибших оккупантов сообщают в Оренбурге, Елабуге, Башкирии, Пензе, Иркутске и других регионах.

Видео дня

В Краснодарском крае получили уже минимум 15 цинковых гробов, в Волгоградской области - минимум 10. О 10 погибших и 12 раненых в Ингушетии сообщали еще 28 февраля.

И этим регионам еще "повезло". Большинство российских матерей не дождутся своих сыновей-оккупантов домой даже мертвыми. Путинские войска с собой привезли мобильные крематории.

Их работу уже фиксируют в захваченных украинских городах.

Там, куда такую технику еще не доставили, к примеру, на админгранице с Крымом, российские оккупанты сжигают тела своих погибших по старинке.

Завалены телами окупантов и беларусские морги. Так, сотрудники морга в Мозыре рассказали, что трупы солдат гниют и воняют, их пытаются утилизировать.

Напомним, у брошенных в Украину оккупантов забрали жетоны, а убитых приказали вывозить ночью и хоронить в братских могилах. Это сделано в рамках приказа МО РФ.