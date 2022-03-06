У брошенных в Украину оккупантов забрали жетоны, а убитых приказали вывозить ночью и хоронить в братских могилах. Документ

Командование российских оккупантов решило забирать военные билеты и жетоны у солдат, которые подтверждают их участие в войне против Украины. Также тела убитых распорядились вывозить скрытно ночью.

Соответствующие документы обнародовало оперативное командование "Север". Если тела вывезти невозможно, их требуют уничтожать на месте (чтобы посмотреть документы, доскролльте страницу до конца).

"Все, что нужно знать об отношении противника к своим солдатам", – прокомментировали в украинском оперативном командовании.

Документ от 26 февраля "для служебного пользования" подписан заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко.

Видео дня

Таким образом руководство страны-агрессора хочет избежать распространении информации, в частности через Telegram-канал "Ищи своих" (на нем публикуются данные о пленных и убитых российских солдатах).

"Обеспечить с 1 марта скрытый вывоз (в ночное время) тел погибших военнослужащих ВС РФ в пункты постоянной дислокации и их захоронение в братской могиле (в том числе в Республике Беларусь) с присвоением номера. При невозможности эвакуации тел с 1 марта принять меры для их уничтожения на месте", – отмечается в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения России в Украину более 10 тысяч российских оккупантов были убиты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!