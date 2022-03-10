На админгранице с Крымом российские оккупанты сжигают тела своих погибших

На админгранице между Украиной и оккупированным Крымом российские оккупанты сжигают десятки тел своих погибших. Местные жители сообщают, что военные говорили им о запрете вывозить трупы в Россию.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"В Чаплынке, на административной границе с Крымом, вчера насыпью в яму закинули тела около 50 убитых на Херсонщине и Николаевщине русских солдат и с самого утра сжигают их. Местные жители спросили, зачем так поступать с телами погибших, им сказали, что был запрет на то, чтобы отправлять тела в РФ. Матерям русских солдат некуда будет ходить на могилку к сыну", - написал Геращенко.

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Напомним, ранее в распоряжении украинских воинов оказался документ с приказом из МО РФ отбирать жетоны у оккупантов, а убитых – вывозить ночью и хоронить в братских могилах.

Это распоряжение оккупанты уже активно выполняют. Массовое захоронение трупов россиян, к примеру, обнаруживали бойцы "Азова".

А оккупационные войска с собой привезли мобильные крематории. Они уже активно используются в захваченных украинских городах: там оккупанты массово сжигают тела своих погибших.

При этом в России заранее вырыли могилы для убитых на войне в Украине оккупантов.

Кого там собираются хоронить, учитывая запрет на перевезение трупов оккупантов на родину - неизвестно.

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