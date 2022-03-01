Путинские войска привезли мобильные крематории: 'пушечным мясом' Россия сделала 20-летних парней

Россия, кроме оккупационных войск, тащит в Украину мобильные крематории. Очевидно, места для убитых в беларусских моргах уже закончились, так что оккупанты собираются решать проблему с погибшими таким оригинальным способом.

Фотографии мобильных крематориев фиксируют вблизи украинской границы.

"Вместе с оккупантами приехали и мобильные крематории. Россия заботится о вас. Ждите пропавших без вести", – прокомментировали снимки в телеграмм-канале 1+1.

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При этом, по данным Службы безопасности Украины, на войну в Украину Кремль погнал совсем молодых парней. Средний возраст захватчиков, которые попадают в плен к защитникам Украины, составляет 19-22 года.

И именно для них, похоже, командование ВС РФ привезло мобильные крематории – так что очень много матерей вместо похоронок получат уведомления о том, что их сыновья пропали без вести.

"Они (пленные русские. – Ред.) сами себя называют "пушечным мясом" и клянутся, что не хотели воевать. Они передают приветы родителям и призывают: "Не отпускайте сюда детей! Соберитесь лучше и идите на Путина!" – сообщили в СБУ. И выложили видео с пленными оккупантами.

СБУ призывает распространить видео среди своих знакомых и близких в РФ.

"Украина не хочет воевать, но каждый, кто пришел к нам с войной, – будет наказан. И попасть в плен – это еще лучший сценарий для российских оккупантов", – предупредили в СБУ.

Напомним, по состоянию на 1 марта российские оккупационные войска потеряли по меньшей мере 5710 человек и около 200 танков.

В плену находятся около 200 оккупантов.

Вместе с тем в первый день весны был проведен первый в этой войне обмен пленными: за 5 наших защитников мы отдали 1 пленника.