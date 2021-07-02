Во Львовской области волонтеры "отреставрировали" памятник Богдану Хмельницкому и спровоцировали скандал. Фото

В селе Кунин Львовской области противоречиво отреставрировали памятник Богдану Хмельницкому. После ремонта он стал слишком ярким.

О восстановлении памятника сообщил в Facebook Добросинско-Магеровский сельсовет. Над ним работали волонтеры общественной организации "Твори добро+" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что это только начало их работы в территориальной общине.

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Волонтеры раскрасили Хмельницкому одежду, лицо и руки, а на постаменте сделали логотип своей ОО.

В соцсети возмущаются и смеются над такой "реставрацией".

"Так будет воплощаться президентская программа "Большая реставрация", "Они ему отомстили за Переяславскую зраду...", "Богдан вылезает из тетрапака", – пишут пользователи.

Один из основателей "Твори добро+" Иван Иваницкий рассказал ZAXID.NET, что члены организации не являются реставраторами, а просто решили восстановить памятник, который разрушался.

По его словам, ремонт памятника проведен собственными силами и потрачено на это около 7000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Житомирщине разгорелся скандал из-за памятника солдату, который похож на президента РФ Владимира Путина.