На Житомирщині розгорівся скандал через пам’ятник солдату, який схожий на Путіна. Фото

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
38,1 т.
На Житомирщині розгорівся скандал через пам’ятник солдату, який схожий на Путіна. Фото

Пам’ятник загиблому солдату, встановлений нібито в селі Дідковичі Коростенського району на Житомирщині, порівняли із президентом країни-агресорки Росії Володимиром Путіним.

Фото монумента опублікували в місцевій Facebook-спільноті "Коростенський укріпрайон (УР№5)" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Подвиг солдата увічнений в дереві... с. Дідковичі, Коростенський район, наші дні", – підписав знімок його автор.

У коментарях під постом користувачі вказали на схожість бронзового солдата із главою Кремля й назвали це ганьбою і знущанням.

"Мені одному здається, що на сучасного царька російського схожий?", "Вова Путін", "Це ганьба, "Знущання над полеглими", – зазначили в мережі.

Такий пам'ятник солдату, за словами автора фото, встановлено в селі Дідковичі на Коростенщині

У місцевих поцікавилися, якого року звели відповідний монумент, однак ті не відповіли. З фото можна припустити, що пам’ятник, ймовірно, стоїть у селі ще з радянських часів.

Пам'ятник солдату нібито встановлено в с. Дідковичі
Коментарі користувачів

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер аргентинського міста Роке Перес Хуан Карлос Чинчу Гаспаріні отримав щеплення проти коронавірусу російською вакциною "Супутник V" й з портретом глави РФ Володимира Путіна.

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