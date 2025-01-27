Во Львовской области мужчина отменил отказ ТЦК в предоставлении отсрочки через суд: как это удалось

Во Львовской области мужчина отменил отказ ТЦК в предоставлении отсрочки от мобилизации через суд. Основанием для отсрочки он отметил уход за отцом со второй группой инвалидности, добавив соответствующие документы, но комиссия отказала жителю Львовщины указав, что у него есть не все документы.

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Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений. В суде он добился признания решения ТЦК противоправным и обязательства повторного рассмотрения его заявления.

Согласно решению, обнародованному в судебном реестре в январе 2025 года, житель Львовщины обратился в один из районных ТЦК с просьбой предоставить отсрочку от мобилизации из-за необходимости ухода за отцом со второй группой инвалидности. Свое заявление он направил по почте, добавив копии паспортов, справок к акту осмотра МСЭК и пенсионное удостоверение отца. Однако в октябре 2024 года комиссия отказала в отсрочке, ссылаясь на "отсутствие полного перечня документов в соответствии с абз. 13 ч. 1 постановления Кабинета Министров от 16.05.2024 №560".

Судья проанализировал все представленные материалы и аргументы. Было установлено, что истец добавил в свое заявление об отсрочке документы, предусмотренные законодательством, тогда как сотрудники ТЦК не уточнили, каких документов не хватает.

Суд пришел к выводу, что ТЦК ненадлежаще рассмотрел заявление истца, не проанализировал все предоставленные доказательства и проверил оснований оформления отсрочки от мобилизации исходя из поданных документов. Это свидетельствует о противоправности решения комиссии по отказу в отсрочке, зафиксированного в протоколе.

Суд признал решение комиссии незаконным, отменил его и обязал повторно рассмотреть представленные истцом документы для предоставления отсрочки.

Напомним, в Закарпатье мужчина отказался от мобилизации из-за того, что боится войны, поскольку его родной брат уже служит в Вооруженных силах Украины. Военнообязанному назначили до 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кировоградской области наказали испытательным сроком мужчину, которого обвинили в уклонении от мобилизации. Он после получения "боевой" повестки не пришел в пункт сбора из-за того, что боялся за свою жизнь.

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