В Закарпатье мужчина отказался от мобилизации, потому что боится войны: как его наказали

В Закарпатской области мужчина отказался от мобилизации из-за того, что боится войны. Военнообязанному назначили до 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Об этом говорится в приговоре Межгорского районного суда. На судебном заседании мужчина признал вину.

В декабре 2023 житель Закарпатья был признан годным к военной службе. Работники территориального центра комплектования пытались вручить ему повестку, однако мужчина официально отказался от мобилизации, подав соответствующее заявление.

На суде он признал свою вину, объяснив, что боится войны, поскольку его родной брат уже служит в Вооруженных Силах Украины. Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины ("Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации") и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Однако срок заключения был увеличен до 3 лет и 6 месяцев с учетом непогашенной судимости за распространение порнографии и пребывания на испытательном сроке.

Напомним, в Одесской области прошел суд над мужчиной, который в начале 2024 года отказался от мобилизации. Свое решение он объяснил собственной "религиозностью", однако в зале суда не упомянул ни молитвы, ни 10 заповедей, несмотря на то, что называл себя очень ревностным верующим.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кировоградской области наказали испытательным сроком мужчину, которого обвинили в уклонении от мобилизации. Он после получения повестки не пришел в пункт сбора "из-за страха за жизнь".

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