На Кировоградщине мужчина после получения повестки не явился в пункт сбора 'из-за страха за жизнь': как его наказали

В Кировоградской области наказали испытательным сроком мужчину, которого обвинили в уклонении от мобилизации. Он после получения "боевой" повестки не пришел в пункт сбора "из-за страха за жизнь".

Видео дня

Решение относительно военнообязанного принял Светловодский горрайонный суд 16 января. Приговор опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, житель Кировоградщины, который был пригоден к военной службе и знал о мобилизационных мероприятиях в Украине, получил повестку с указанными временем и местом прибытия в пункт сбора, но умышленно туда не явился.

На судне обвиняемый признал свою вину, объяснив, что уклонился от службы "из-за страха за жизнь и проблем со здоровьем". Он говорил, что пока занимается волонтерской деятельностью.

Суд учел искреннее раскаяние мужчины и "содействие раскрытию преступления", а потому пришел к выводу, что его исправление "возможно без изоляции от общества".

Так, военнообязанному назначили три года лишения свободы, но на основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Отмечается, что в течение этого периода мужчина обязан периодически являться в орган пробации и сообщать об изменениях места жительства или работы. В то же время он может обжаловать этот приговор в Кропивницком апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, на Житомирщине мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации во время военного положения. Военно-врачебная комиссия признала его пригодным, но он заявил, что "не может служить".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!