Во Львове в Страстную пятницу подожгли церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ. Фото

В пятницу, 14 апреля, во Львове произошел пожар в церкви Рождества Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви. Храм был подожжен умышленно.

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Спасателям удалось потушить пожар до того, как он привел к разрушительным для церкви последствиям. О преступлении рассказал глава Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий.

"В Страстную пятницу получаем новости о поджоге церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на Сыхове. Храм, возле которого Папа Римский Иоанн Павел II во время визита во Львов в 2001 году общался с нашей молодежью. Это мог совершить только злейший враг нашего народа. Всех виновных обязательно найдут. Они должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнул Козицкий.

Глава Львовской ОВА также поблагодарил сотрудников ГСЧС, которые смогли оперативно потушить пожар и не дали огню разрушить церковь.

Напомним, в начале апреля российские пропагандисты с подачи экс-нардепа Ильи Кивы начали распространять фейк о поджоге церкви в Николаевской области "националистами". Особенно активно его распространяли среди пользователей западных соцсетей.

Впрочем, украинцы довольно быстро опровергли российскую ложь. Оказалось, что видео, которое предатель Кива выдавал за "сожжение церкви в Николаевской области", было снято десять лет назад в российской Астраханской области.