В сети распространяется фейк о поджоге церкви в Николаевской области ''националистами'': видео снято в РФ 10 лет назад. Фото

Российская пропаганда запустила фейк о якобы поджоге "украинскими националистами" церкви УПЦ МП в Николаевской области. Однако вместо церкви в селе Новополтавка, где, как утверждают пропагандисты, произошел пожар, они показали видео десятилетней давности, снятое в Астраханской области.

Видео дня

Обвиняемый в государственной измене экс-нардеп Илья Кива, в первых рядах включившийся в разгон фейка, уже подхваченного в соцсетях в западных странах, свой "обличительный" пост удалил. Очередную ложь пропагандистов РФ разоблачили николаевское издание "НикВести" и Pulse of Ukraine в Twitter.

Предположительно именно Кива первым запустил фейк об умышленном поджоге церкви в Николаевской области.

"В Николаевской области сожгли православную церковь. Пока сожгли без людей. Но это только начало. Сейчас на Украине начнется системный процесс поджога церквей националистами и рано или поздно в них будут заперты люди. Все это спланировано и согласовано Зеленским, задача разжечь непримиримую ненависть и бойню! Я вам раньше сообщал, что начнут сжигать", – вдохновенно врал предатель, сопроводив пост видео с охваченным пламенем храмом.

Далее фейк подхватили и понесли пропагандистские паблики и СМИ РФ. Попутно, в зависимости от личных предпочтений пропагандистов, "националисты" сменялись на "то ли силовиков, то ли раскольников". Оброс фейк также подробностями: пропагандисты сообщили, что церковь была сожжена в селе Новополтавка.

С особым рвением российская пропаганда распространяла фейк среди пользователей соцсетей в западных странах.

Однако украинские журналисты и простые граждане оперативно разоблачили вранье.

"В сети распространяется ФЕЙК о том, что какие-то ЯКОБЫ украинские националисты сожгли церковь в Николаевской области Западные СМИ во всё горло кричат и пишут комментарии "Почему CNN такое не показывает" и так далее. Но есть одно НО. Данное видео 10 летней давности. Снято не в Украине, а в Астраханской области", – пишет Pulse of Ukraine

Подтверждает информацию о фейке и главный редактор издания "НикВести" Олег Деренюга.

"Второй день в сети распространяется фейк о том, что якобы какие-то украинские националисты сожгли церковь в Николаевской области. Видео тысячи раз уже перепостили в твиттере. Тревога! Тревога!Все суетятся, кричат... Какие-то европейские и американские пользователи пишут комментарии "Нацизма нет???", "Почему такого не покажет CNN?". А потому не покажет, что это пожар 10-летней давности. И вообще не в Украине, а в российской глубинке Астраханской области", – отметил он.

По данным "НикВести", сняты кадры были в 2013 году в российском поселке Ильинка. Журналисты также обратили внимание, что горевшая на видео церковь кардинально отличается от церкви в Новополтавке.

На данный момент Кива удалил свой лживый пост.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский предупредил, что РФ пытается прикрыть свои провалы новыми фейками о взятии Бахмута. Но все старания российских пропагандистов опровергает удачная работа Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что В РФ распространили фейк об ударе по базе НАТО в Украине. Источником вранья стало издание, писавшее о выходе Флориды из состава США.