Во Львове умерла связная Романа Шухевича: она провела в советских тюрьмах 14 лет

Во Львове скончалась связная Романа Шухевича Ольга Илькив. Женщине был 101 год.

Илькив была политзаключенной и 14 лет провела в советских тюрьмах. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

"Легендарная женщина, посвятившая всю свою долгую, насыщенную жизнь служению Украине. За ее спиной – годы преследований, советских тюрем и тяжелой повседневной борьбы. Непостижимая потеря для нашего города и нашей страны", – отметил мер города Андрей Садовый.

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Ольга Илькив родилась 21 июня 1920 года в городе Стрый. В 1933 году она окончила народную школу и поступила в Стрыйскую гимназию, а летом следующего года переехала к маме в Варшаву. Илькив брал частные уроки, в частности, у соратников Симона Петлюры. Впоследствии училась в Украинском институте для девушек в Перемышле, там же вошла в ряды "Пласта".

Зимой 1941 года женщина присоединилась к Организации украинских националистов (ОУН). С 1945 года Ольга Илькив находилась в подполье, работала в женской сети ОУН. Она принимала участие в обустройстве конспиративного помещения для Романа Шухевича, а также способствовала организации подпольного дома для него.

Ольга была замужем за Владимиром Лыкотой, в браке с которым родила двоих детей: дочь Звениславу и сына Владимира. Так как ее приговорили к 25 годам заключения, 14 из которых она провела в советских тюрьмах, детей Илькив отправили в интернат.

После освобождения из заключения Ольга работала санитаркой во Львовской областной больнице, а также дворником в домоуправе Львова, чтобы получить жилье и забрать детей из интерната. А далее, до выхода в 1976 году на пенсию, она трудилась во Львовском историческом музее.

Илькив участвовала в учредительном собрании КУН в Киеве в 1992 году и ОУН в Украине в 1993-м. Она также была участницей многих научных и воспитательных мероприятий, посвященных Освободительной борьбе украинцев и активно участвовала в политической жизни Украины.

В 2008 году Ольга Илькив была награждена Орденом княгини Ольги ІІІ-й степени. В 2017 году за заслуги перед государством и по случаю 75-летия создания УПА, Львов и область совместно приобрели ей квартиру в городе, а областной совет выделил деньги на ее ремонт.

Когда и где состоится церемония прощания с Ольгой Илькив, пока неизвестно.

Отметим, что Роман Шухевич был политическим и военным деятелем украинского революционно-освободительного движения в 1920-1950 годах.

Под его руководством ОУН сделала целый ряд крайне важных политических шагов. Среди них – проведение 3-го Чрезвычайного большого собрания ОУН, проведение Конференции порабощенных народов, создание подпольного парламента – Украинского главного освободительного совета и тому подобное.

Шухевич и его единомышленники занимались созданием УПА: создавали штабы, офицерские школы, систему званий и должностей, а также собственную наградную систему. Внедренные им принципы и нормы политической и военной деятельности стали концептуальной основой украинской освободительной борьбы 1940-1950 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января 2019 года во Львове умер один из лидеров ОУН(б), бывший заключенный концлагеря "Аушвиц", последователь Степана Бандеры Омелян Коваль ("Дыр", "Демьян").