Львовские врачи спасли 6-летнего ребенка, который после ДТП не мог дышать и говорить. Видео

Украинские врачи со Львова под руководством польского профессора Ярослава Шидловского вернули 6-летнему мальчику, пострадавшему в ДТП, возможность говорить и дышать самостоятельно. Для этого ребенку провели уникальную операцию на гортани.

После интубационной трубки у ребенка образовался рубец, который стянул голосовые связки и мешал проходу воздуха. Врачи вживили в рубцовую ткань хрящ из ребра мальчика, чтобы увеличить просвет для дыхания. После этого ребенок с хрипами, но заговорил, сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Такую технологию заведующий ЛОР отделения больницы "Охматдет" Федор Юрочко в шутку назвал "библейской". "Как из Адама взяли ребро и сотворили Еву, так взяли хрящ из ребра мальчика и через внешний разрез на шее ввели в место рубца", – пояснил он.

Видео дня

Врач признался, что команда его больницы ранее подобные операции не проводила, но польский коллега подсказал способ, как помочь ребенку.

Мальчика из Закарпатья вместе с мамой 20-летний водитель сбил еще в январе, когда машину занесло на скользкой дороге.

Ребенок сильно пострадал и даже не дышал, но мама делала искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Оказалось, что у малолетнего разорванное легкое, поломанные руки и кости черепа. Он потерял слух, а лицо парализовало.

Почти три недели он был в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. После этого самостоятельно дышать не мог.

После операции во Львове мальчик первую неделю был в медикаментозном сне. Спустя два месяца он говорит уже хорошо, хотя во время дыхания врачи иногда слышат хрипы.

Медики пояснили, что голосовым связкам требуется время на восстановление, поскольку они несколько месяцев вообще не работали.

Как ранее писал OBOZREVATEL, из больнице в городе Ривне в киевский "Охматдет" полицейским вертолетом доставили тяжелобольного ребенка. 6-месячному мальчику требовалась срочная помощь медиков и постоянная аппаратная поддержка работы легких.