Вертолет Нацполиции доставил в Охматдет тяжелобольного 6-месячного младенца из Ривного. Фото и видео

Национальная полиция Украины с помощью своего вертолета помогла транспортировать 6-месячного мальчика из Ривне в больницу "Охматдет" в Киеве. В столицу ребенка доставили за полтора часа.

Это произошло в четверг, 5 августа, сообщается на портале МВД. Известно, что 6-месячный Давид находился в стабильном, но тяжелом состоянии из-за сепсиса и двусторонней бактериальной деструкции легких, передает пресс-служба Минздрава в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тяжелобольного ребенка нужно было транспортировать в Киев для оказания неотложной помощи, однако ему требовалась постоянная респираторная поддержка. Попасть в больницу ему нужно было как можно скорее. Из-за этого было решено использовать воздушное сообщение.

Видео дня

Малыш находился в Ривненской областной детской больнице. На реанимобиле ребенка доставили к вертолету. Сопровождала Давида бригада медиков-анестезиологов. Рейс выполнили без каких-либо задержек.

Дежурный врач Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Ярослав Иванов рассказал, что мальчика доставили в реанимацию. В учреждении маленькому пациенту должны провести операцию.

"Это тяжелый пациент с деструкцией легких. Желательно было в дороге провести как можно меньше времени. Поэтому был задействован вертолет. Этот рейс стал возможным благодаря совместному сотрудничеству нескольких министерств и настойчивости как медиков из Ривне, так и родителей ребенка", – сообщила государственный эксперт Директората высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций Минздрава Татьяна Потупалова.

Пилот полицейского вертолета Антон Михайлюк отметил, что мальчика оперативно доставили в больницу благодаря слаженной работе. "Надеемся, что с ним все будет хорошо", – отметил он.

В Национальной полиции Украины пожелали Давиду скорейшего выздоровления.

Как писал OBOZREVATEL, ранее черновчанка Роксана Миронок пожаловалась на условия в отделении педиатрии Детской клинической больницы Буковины. Женщина возмутилась, в какой антисанитарии лечат детей.