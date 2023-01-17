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Под Львовом маршрутка столкнулась с фурой: госпитализированы 30 пассажиров, пятеро – в тяжелом состоянии. Фото и видео

Надежда Данищук
Общество
1 минута
5,0 т.
Под Львовом маршрутка столкнулась с фурой: госпитализированы 30 пассажиров, пятеро – в тяжелом состоянии. Фото и видео

Во вторник, 17 января, вблизи Львова на трассе Киев-Чоп произошла масштабная авария. В селе Гамалеевка пригородная маршрутка № 222, следовавшая в село Акимов, столкнулась с фурой.

Видео дня

В результате ДТП госпитализированы 30 пострадавших. Об этом сообщила Варта1 и обнародовала соответствующие фото и видео.

Под Львовом маршрутка столкнулась с фурой: госпитализированы 30 пассажиров, пятеро – в тяжелом состоянии. Фото и видео
Под Львовом маршрутка столкнулась с фурой: госпитализированы 30 пассажиров, пятеро – в тяжелом состоянии. Фото и видео
Под Львовом маршрутка столкнулась с фурой: госпитализированы 30 пассажиров, пятеро – в тяжелом состоянии. Фото и видео

По данным издания, пятеро пассажиров находятся в тяжелом состоянии.

Как видно из кадров, маршрутка перевернулась на бок. Можно только догадаться, как пострадали пассажиры, находившиеся на сиденьях по той стороне, на которую рухнул автобус.

Под Львовом маршрутка столкнулась с фурой: госпитализированы 30 пассажиров, пятеро – в тяжелом состоянии. Фото и видео
Под Львовом маршрутка столкнулась с фурой: госпитализированы 30 пассажиров, пятеро – в тяжелом состоянии. Фото и видео

На месте аварии находятся все службы.

Под Львовом маршрутка столкнулась с фурой: госпитализированы 30 пассажиров, пятеро – в тяжелом состоянии. Фото и видео

Патрульная полиция Львовской области сообщила, что частично перекрыто движение по трассе. Патрульные обеспечивают реверсное движение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот же день, 17 января, в Киевской области легковушка на скорости протаранила дерево. Водителя из машины доставали спасатели, для этого им пришлось использовать специнструмент.

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