Под Львовом маршрутка столкнулась с фурой: госпитализированы 30 пассажиров, пятеро – в тяжелом состоянии. Фото и видео

Во вторник, 17 января, вблизи Львова на трассе Киев-Чоп произошла масштабная авария. В селе Гамалеевка пригородная маршрутка № 222, следовавшая в село Акимов, столкнулась с фурой.

Видео дня

В результате ДТП госпитализированы 30 пострадавших. Об этом сообщила Варта1 и обнародовала соответствующие фото и видео.

По данным издания, пятеро пассажиров находятся в тяжелом состоянии.

Как видно из кадров, маршрутка перевернулась на бок. Можно только догадаться, как пострадали пассажиры, находившиеся на сиденьях по той стороне, на которую рухнул автобус.

На месте аварии находятся все службы.

Патрульная полиция Львовской области сообщила, что частично перекрыто движение по трассе. Патрульные обеспечивают реверсное движение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот же день, 17 января, в Киевской области легковушка на скорости протаранила дерево. Водителя из машины доставали спасатели, для этого им пришлось использовать специнструмент.

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