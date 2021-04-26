Кива может получить 100 тыс. грн надбавок за ученую степень: в его диссертации нашли 'воду'. Видео

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, который в понедельник, 26 апреля, защитил диссертацию, может получить 15-процентную надбавку к зарплате за степень кандидата наук.

Об этом сообщает движение "Честно" в Twitter. Отмечается, что должностной оклад нардепов составляет от 21 до 25 тысяч гривен. По предварительным подсчетам, Кива может получить 3 150 гривен в месяц, то есть более 100 тысяч гривен до конца созыва.

На данный момент вопрос с доплатой для Кивы открыт, так как сначала его ученую степень должна утвердить Аттестационная коллегия Министерства образования и науки Украины. Об этом в Facebook сообщила экс-глава МОН Анна Новосад.

В то же время, "BIHUS.info" проанализировал все 245 страниц диссертации нардепа. В издании утверждают, что в его работе есть "вода", научные статьи с некачественным переводом, напечатанные в сборниках на несуществующих страницах.

Кроме того, перед защитой диссертации кандидат должен предоставить справки об актуальности своей работы. Расследователи выяснили, что один из таких документов Кивы был подделан.

"Поддельные справки и "центрально-фламандская концепция", о которой не знает ни сам Кива, ни гугл. И знаете, очень стыдно, что 13 членов комиссии проголосовали "за" и поблагодарили Киву за работу", – отметили в СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL: