Во Львове газета заменила телепрограмму запрещенного канала Козака траурной рамкой. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
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Телеканал ZIK

Львовская газета "Ратуша" разместила траурную рамку на месте телепрограммы запрещенного санкциями телеканала ZIK народных депутатов от ОПЗЖ Тараса Козака и Виктора Медведчука.

Об этом сообщает в Telegram издание "Телеграф" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как видно на фотографии, напечатано телепрограммы всех телеканалов, и только в столбце "ZIK-TV" – рамка с "траурной лентой" в углу.

Напомним, что кроме телеканала ZIK, были заблокированы "112 Украина" и NewsOne. Их лишат лицензии минимум на пять лет.

Первый заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль заявил, что работа этих медиа была прекращена по нескольким причинам и вопрос свободы слова, который постоянно пытаются поднимать, не является главным в этой ситуации.

Уже на этой неделе Нацсовет соберет еще одно заседание, на котором будут рассматриваться нарушения, которые указанные каналы демонстрировали в последнее время.

Председатель Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания Ольга Герасимьюк отметила, что кроме заблокированных каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne, огромное количество предупреждений за нарушение стандартов журналистики получал и телеканал "НАШ".

Телепрограмма газеты "Ратуша"

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УкраинаЛьвовсанкцииZIKВиктор МедведчукТарас Козак