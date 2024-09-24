'Вместе были под Бахмутом': вокруг 'УЗ' разгорелся скандал из-за военного, спавшего в тамбуре поезда с овчаркой. Все подробности

Вокруг "Укрзализныци" разгорелся очередной скандал из-за военного, который ехал поездом по маршруту "Одесса - Ковель" в Винницу вместе со своей овчаркой. По словам очевидцы, мужчина якобы не смог занять свое место в вагоне и вместе со служебной собакой был вынужден спать на полу в тамбуре.

Видео дня

Об этом случае рассказала пассажирка поезда Екатерина Белозерова в Facebook. Женщина сообщила, что во время поездки в плацкартном вагоне она случайно увидела мужчину в военной форме, который спал на полу в тамбуре.

Как видно на фото, военный лежал на голом полу в тамбуре, покрытый легким одеялом, а рядом с ним был пес породы немецкая овчарка.

Екатерина рассказала в комментарии СМИ, что пыталась разбудить военного и узнать, почему он спит в тамбуре, однако тот крепко спал.

После этого женщина отошла, но позже вернулась, желая снова поговорить с ним. Однако на этот раз собака на ее обращение ответила оскалом, и Екатерина решила больше их не беспокоить.

Во время одной из остановок она поинтересовалась у проводницы, знает ли та, почему военный находится вне вагона. По словам Екатерины, работница "Укрзализныци" ответила, что не может позволить им зайти в вагон из-за того, что мужчину сопровождала большая собака.

Также Екатерина узнала, что военный ехал вместе со своей находившейся в вагоне мамой. Она рассказала, что проводница предложила оставить служебного пса в тамбуре, но ее сын отказался.

"Он собаку не оставит, собака тоже не будет без нее. Они вместе были под Бахмутом", – вспоминает слова матери военного Екатерина.

Екатерина отметила, что не знает, пытался ли кто-нибудь из других пассажиров вагона поговорить с военным. Однако одна из женщин якобы жаловалась проводнице на отсутствие намордника у служебной собаки.

Представители "Укрзализныци" отреагировали на инцидент в комментариях к сообщению Екатерины, заявив, что военный сам избрал такой способ путешествия, поскольку ему было психологически комфортнее ехать в тамбуре. Они также отметили, что в ту ночь проводница и начальник поезда неоднократно предлагали ему место в купе, и что ограничений для служебных собак не существует, если выкуплены все места в купе, но у соседей военного по купе якобы не было возражений против собаки.

"Нужно понимать, что наши защитники могут иметь психологические причины, чтобы вести себя несколько иначе, чем другие пассажиры. Наши бригады сталкиваются с этим каждый день – стояние в тамбурах, нежелание спать на постели, кипяток вместо чая и т.д." – ответили на сообщение Екатерины представители "Укрзализныци".

Однако выбор военнослужащего, по их словам, следует уважать. Екатерина подчеркнула, что во время путешествия не видела начальника поезда даже тогда, когда другой военный подвергся эпилептическому нападению, и в вагоне не было никого, кто мог бы оказать помощь.

Ранее сеть возмутил инцидент с работниками военизированной охраны "Укрзализныци". Охранник, вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заснул на полу в купе проводника после того, как был избит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!