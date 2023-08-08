Власти Черкасщины призвали хасидов не приезжать в Умань на Рош га-Шана: это может быть опасно

С 15 по 17 сентября евреи будут отмечать Новый год Рош га-Шана, и в Умани предполагают, что часть хасидов, как и в прошлом году, все же решится приехать в город. Поэтому Черкасская ОВА призвала паломников максимально воздержаться от посещения Умани из-за войны, регулярных массовых обстрелов Украины и возможных провокаций со стороны России.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram-канале. Он отметил, что местные власти принимают необходимые меры для усиления безопасности гостей и местных жителей.

"В то же время мы понимаем, что часть верующих, как и в прошлом году, все же решатся приехать. Поэтому совместно с городскими властями, сектором безопасности и обороны, всеми профильными службами уже работаем превентивно", – подчеркнул Табурец.

Он рассказал, что 8 августа провели заседание спецкомиссии с участием заместителя посла Израиля в Украине Лирон Финкельштейн. Прежде всего, ОВА координирует свою работу по мерам безопасности, которые, как и в прошлом году, усилят на этот период.

"Также прорабатываем другие направления, имея опыт предыдущих празднований. Речь идет о предоставлении медпомощи, функционировании заведений общественного питания, работе коммунальщиков, противоэпидемических мероприятиях и т.д. Ключевой приоритет неизменный – безопасность", – подчеркнул Табурец.

Почему хасиды едут в Умань на Рош га-Шана

Рош га-Шана – это еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд на новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. С этого дня начинается счет дней нового еврейского года.

Представители одного из течений иудаизма — брацлавские хасиды — на Рош га-Шана совершают паломничество в Умань, потому что в городе расположена могила основателя этого течения — раввина Нахмана из Брацлава. Они считают своим долгом побывать хотя бы один раз в жизни в этом месте. По их убеждению, если встретить иудейский Новый год у могилы цадика Нахмана, то следующий год будет счастливым для них.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на войну в прошлом году, по информации Объединенной еврейской общины Украины, в Умань прибыли более 23 тысяч хасидов для празднования Рош га-Шана. А до полномасштабной войны на иудейский Новый год приезжали от 30 до 50 тысяч паломников-хасидов.

Паломники уверяли, что привыкли к войне, поскольку в Израиле она продолжается на постоянной основе. Поэтому прибыли в Украину, несмотря на все призывы воздержаться от паломничества из-за войны.