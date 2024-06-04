Владельцев двойного гражданства не будут выпускать из Украины и могут мобилизовать: что изменилось с 1 июня

Украинские мужчины с двойным гражданством в возрасте от 18 до 60 лет больше не смогут покинуть границы страны. Украина отменила такое право для них с 1 июня.

Об этом сообщили на сайте посольства США в Украине. Там подчеркнули, что украинское законодательство не признает двойное гражданство.

"Поэтому американо-украинские лица с двойным гражданством, находясь в Украине, рассматриваются исключительно как граждане Украины, и на них распространяются права и обязанности граждан Украины. В условиях военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет не разрешается выезжать из страны", – говорится в объяснении. В сообщении отметили, что раньше для них делали исключения.

"Лица с двойным американо-украинским гражданством этой группы могли въезжать в Украину, а затем уезжать из нее, если они снимались с регистрации места жительства в Украине и регистрировали место жительства в США", – уточнили в дипломатическом ведомстве.

Представители посольства отметили, что не могут влиять на украинское законодательство, поэтому призвали граждан соблюдать все местные распоряжения.

"Если вы пока не находитесь в Украине, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от каких-либо поездок в Украину гражданам США мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, также имеющих украинское гражданство или претендующим на украинское гражданство и не желающих оставаться в Украине на неопределенный срок. Существует чрезвычайно высокий риск, что вам не позволят уехать, даже имея паспорт США", – отметили в посольстве.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министерство обороны заявило, что нет оснований для продления срока обновления данных военнообязанных, поскольку в приложении "Резерв+" больше нет никаких сбоев. В то же время нарушителей ждет наказание.

– Во время военного положения и общей мобилизации военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Однако некоторым категориям граждан разрешается пересекать границу при определенных условиях и обстоятельствах.

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