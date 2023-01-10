Виновными могут признать самих ''мобиков'': появились интересные детали о массовой ликвидации оккупантов в Макеевке

Всплыли новые интересные детали о массовой ликвидации мобилизованных российских оккупантов во временно захваченной Макеевке. Виновными в точном попадании могут признать самых погибших.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона". По словам автора, в настоящее время расследование проходит по трем направлениям:

по указанию начальника генерального штаба ВС РФ Герасимова;

по линии ФСБ;

по линии "НМ ДНР".

"Так как на десятый день виновны так и не наказаны, становится очевидным, что все комиссии, которые занимаются расследованием, признают виновными в тех же погибших военнослужащих (версия с мобильными телефонами, озвученная ранее, все еще актуальна)", – отметил автор канала.

Среди погибших оказались заместитель командира полка подполковник Алексей Бачурин и начальник вещевой службы полка старший лейтенант Андрей Шеховцов. По данным источников, вполне вероятно, что именно они будут признаны виновными в произошедшем.

В то же время, по слухам, командование оккупантов якобы имело данные о местах вероятной нанесения удара украинскими защитниками. И помещение ПТУ №19 также находилось в списке "потенциальных целей".

Интересно, что по очень странному совпадению командир полка оккупантов полковник Роман Еникеев и начальник штаба полковник Владимир Кузькин отсутствовали в месте дислокации подразделения в момент нанесения ракетного удара.

Напомним, в новогоднюю ночь в оккупированной Макеевке в результате удара по базе оккупантов предварительно погибли 400 военных РФ, которых недавно отправили в Украину.

Минобороны РФ подтвердило массовую гибель оккупантов через два дня. Там утверждают о потере 89 своих военных убитыми. "Бавовна" в Макеевке вызвала резкую критику военного руководства в российском информпространстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты заявили, что власти РФ хотели избавиться от уцелевших в Макеевке солдат, отправив их как пушечное мясо на передовую. Родственница одного из оккупантов рассказала, что выживших "мобиков" хотят списать как ненужных свидетелей.

Российские власти тщательно скрывают настоящие потери на войне среди личного состава оккупантов. Так произошло и с мобилизованными россиянами, которые были ликвидированы в новогоднюю ночь во временно оккупированной Макеевке. Сами же захватчики рассказывают, что в результате удара по базе оккупантов погибли 610 военных РФ, которых недавно отправили в Украину.

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