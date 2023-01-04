В минобороны РФ назвали новое количество ликвидированных в Макеевке ''мобиков'': среди погибших замкомандира полка

В российском министерстве обороны назвали новое количество своих мобилизованных, ликвидированных во время удара по ПТУ №19 в оккупированной Макеевке. Сообщается, что в ходе разбора завалов были найдены тела уже 89 оккупантов.

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Среди погибших оказался заместитель командира полка подполковник Бачурин. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на минобороны РФ.

В ведомстве также заявили, что сейчас "предпринимаются все возможные меры для предотвращения подобных трагедий в будущем". А виновных обещают привлечь к ответственности.

В РФ уже сообщили, что они якобы уничтожили реактивную систему залпового огня HIMARS, из которой ВСУ ударили по базе врага в Макеевке. Заявляется также, что еще четыре пусковые установки якобы были уничтожены во время обстрела Дружковки на Донетчине.

Сейчас продолжает свою работу комиссия по расследованию обстоятельств происшествия в Макеевке. Тем временем в МО РФ уже сообщили, что основной причиной "бавовны" стало массовое использование личным составом мобильных телефонов несмотря на запрет.

"Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара", – заявили в минобороны РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Макеевке была уничтожена база российских оккупационных войск, на которой они в тот момент отмечали Новый год. По предварительным оценкам, речь может идти о 400 погибших военнослужащих, которых недавно отправили в Украину.

– Минобороны страны-агрессора подтвердило удар спустя два дня, значительно приуменьшив потери. "Бавовна" в Макеевке вызвала резкую критику военного руководства в российском информпространстве.

– Все ликвидированные "мобики" были из Самарской области. Траурные мероприятия в связи с их гибелью были запланированы в четырех городах РФ.

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