В минобороны РФ впервые подтвердили удар ВСУ по Макеевке в новогоднюю ночь и назвали количество ликвидированных 'мобиков'

В министерстве обороны страны-агрессора России впервые подтвердили информацию о ракетном ударе Вооруженных сил Украины по пункту дислокации мобилизованных россиян во временно оккупированном городе Макеевка в новогоднюю ночь. Там заявили, что в результате удара ликвидировано якобы более 60 российских оккупантов.

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По другим же данным, армия РФ потеряла 600 своих бойцов. Сообщения минобороны РФ распространили российские СМИ.

Там также заявили о якобы сбитии двух ракет.

"Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС РФ в районе Макеевки. Средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты. В результате поражения пункта временной дислокации четырьмя ракетами с фугасной головной частью погибли 63 российских военнослужащих", – говорится в сводке российского ведомства.

Напомним, в полночь 1 января жители Макеевки в соцсетях начали писать, что в городе российским оккупантам прилетел "новогодний подарок" от ВСУ. Украинские защитники направили "бавовну" на ПТУ №19 во временно оккупированном городе под Донецком, который захватчики превратили в свою казарму. Отмечалось, что армия РФ потеряла 600 бойцов.

Местные впоследствии заявили, что украинская HIMARS уничтожила сотни захватчиков в Макеевке и теперь там начались облавы на "предателей". Подробнее о случившемся на базе в Макеевке читайте в материале по ссылке.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что Вооруженные силы Украины, вероятно, ракетами HIMARS ликвидировали несколько сот военнослужащих РФ ударом по их базе в Макеевке.

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