Винницкий облсовет решил расторгнуть договоры аренды с церквями УПЦ МП: подробности

Винницкий областной совет расторг договоры аренды недвижимого имущества и земельных участков с религиозными организациями, имеющими принадлежность к России. Речь идет о запрете пользования каким-либо имуществом, являющимся общей собственностью территориальных общин области с религиозными организациями УПЦ МП.

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Об этом сообщает издание Винница.info. Соответствующее решение поддержали 58 депутатов из 60 присутствующих.

Депутаты облсовета также одобрили обращение в Верховную Раду Украины по безотлагательному рассмотрению проектов законов "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций".

Кроме того, они рекомендовали Винницкой ОВА провести инвентаризацию земельных участков и религиозных сооружений, которые находятся в государственной, коммунальной и частной собственности и были переданы в пользование УПЦ МП.

Напомним, что в Черновцах УПЦ МП лишили права пользования земельными участками. За это решение проголосовали 28 депутатов, против которых не голосовал никто из депутатского корпуса.

Также накануне, 27 апреля, депутаты Сумского горсовета единогласно поддержали решение о предоставлении УПЦ МП права пользования земельными участками в городе.

А в Киеве 25 апреля стало известно, что депутаты рассмотрят петицию об отмене права пользования столичной землей для УПЦ МП.