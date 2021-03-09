Жена Лещенко привилась от COVID-19 индийской вакциной. Фото

Диджей Анастасия Топольская (DJ Nastia), жена члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко, во вторник, 9 марта, вакцинировалась от коронавируса индийским препаратом CoviShield.

Соответствующие фото, сделанные во время укола, Топольская обнародовала на своей странице в Facebook. Женщина отметила, что прививка ее "обнадеживает".

"Тема не для споров, а для защиты от коронавируса и борьбы с пандемией", – подчеркнула она.

Диджей указала, что свою дозу получила благодаря приказу МОЗ, который разрешает вакцинировать публичных людей из остатков открытого флакона для медработников.

"Мне повезло стать одной из счастливчиков, хотя я и без этого была в очереди – записывалась через приложение "Дія", – отметила жена Лещенко.

Топольская сообщила, что после прививки "чувствовала себя прекрасно". Она пожелала украинцам "тоже получить свою дозу защиты и забыть о временах беспрецедентных ограничений".

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