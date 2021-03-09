Жена Лещенко привилась от COVID-19 индийской вакциной. Фото
Диджей Анастасия Топольская (DJ Nastia), жена члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко, во вторник, 9 марта, вакцинировалась от коронавируса индийским препаратом CoviShield.
Соответствующие фото, сделанные во время укола, Топольская обнародовала на своей странице в Facebook. Женщина отметила, что прививка ее "обнадеживает".
"Тема не для споров, а для защиты от коронавируса и борьбы с пандемией", – подчеркнула она.
Диджей указала, что свою дозу получила благодаря приказу МОЗ, который разрешает вакцинировать публичных людей из остатков открытого флакона для медработников.
"Мне повезло стать одной из счастливчиков, хотя я и без этого была в очереди – записывалась через приложение "Дія", – отметила жена Лещенко.
Топольская сообщила, что после прививки "чувствовала себя прекрасно". Она пожелала украинцам "тоже получить свою дозу защиты и забыть о временах беспрецедентных ограничений".
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 марта Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности" стал первым народным депутатом, который получил прививку против коронавируса. Он вакцинировался препаратом CoviShield.
1 марта прививку сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а на следующий день – главе Национальной службы здоровья Андрею Виленскому и президенту Владимиру Зеленскому.
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сделал прививку против коронавируса 2 марта индийской вакциной CoviShield в городе Кагарлык Киевской области.